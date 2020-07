Probabili formazioni Lazio Sassuolo: Immobile sfida Caputo, Inzaghi dovrà fare a meno di Correa, Lulic e Marusic

Una partita da vincere assolutamente, indipendentemente dalla classifica. La Lazio di Simone Inzaghi torna in campo dopo il ko contro il Lecce, ma allo stadio Olimpico arriva un Sassuolo che vuole fare assolutamente bene. Non sarà una partita semplice, ma l’obiettivo rimane uno soltanto: conquistare i tre punti.

COME ARRIVA LA LAZIO – Inzaghi dovrà fare a meno dello squalificato Patric, non saranno a disposizione nemmeno Correa, Lulic e Marusic. Solito 3-5-2 con Caicedo e Immobile in attacco, in mediana torna Lucas Leiva.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Obiang e Romagna sono gli unici due giocatori che De Zerbi non avrà a disposizione. Muldur è in vantaggio su Toljan per giocare dal primo minuto, mentre Defrel potrebbe partire ancora dalla panchina. In attacco spazio al solito Caputo, con Boga sulla sinistra.

Probabili formazioni Lazio Sassuolo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi