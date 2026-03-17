Probabili formazioni Manchester City Real Madrid: le possibili scelte di Guardiola e Arbeloa per il match di Champions. C’è qualche sorpresa!

Probabili formazioni Manchester City Real Madrid: quali sono le mosse di Guardiola e Arbeloa per il match di Champions League

Tra le partite di oggi degli ottavi di Champions c’è Manchester City Real Madrid. Alle ore 21:00, l’Etihad Stadium proverà a spingere gli uomini di Pep Guardiola verso una rimonta che avrebbe il sapore dell’epica sportiva. Ribaltare il passivo della gara d’andata, decisa da una letale tripletta di Valverde, non sarà un compito agevole, ma i padroni di casa sono pronti a rimettere in discussione la qualificazione.

Le scelte di Guardiola per l’impresa

Per tentare l’assalto, il tecnico catalano dovrebbe affidarsi al collaudato 4-3-3 a trazione anteriore. Tra i pali ci sarà spazio per l’ex Milan e PSG Donnarumma. La linea difensiva a quattro vedrà con ogni probabilità Matheus Nunes e Ait-Nouri sugli esterni, con la coppia centrale formata da Ruben Dias e Guehi.

In mezzo al campo, le chiavi del gioco saranno affidate alla visione di Rodri, supportato dalla qualità di Bernardo Silva e dal dinamismo di O’Reilly, chiamati a dare grande equilibrio e intensità alla manovra. In attacco, nel tridente offensivo, Doku appare in netto vantaggio nel ballottaggio con Cherki per una maglia da titolare: sarà lui ad affiancare gli intoccabili Semenyo e Haaland.

Le contromosse di Arbeloa: Mbappé recuperato ma in panchina

Forte del rassicurante margine maturato all’andata, il Real Madrid dovrebbe rispondere a specchio con il consueto 4-3-3. Mister Arbeloa confermerà Courtois in porta. La retroguardia sarà composta da Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger e Fran Garcia. L’unico dubbio riguarda le condizioni di Carreras: qualora fosse valutato al 100%, potrebbe partire titolare proprio al posto di Fran Garcia sulla corsia mancina.

A centrocampo spazio al mattatore dell’andata Valverde, affiancato da Tchouameni e Thiago Pitarch. Buone notizie in attacco per i Blancos: Mbappé è recuperato, ma con grande probabilità inizierà dalla panchina, lasciando il tridente offensivo iniziale ad Arda Guler, Brahim Diaz e Vinicius.

Il riepilogo delle formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Doku. Allenatore: Guardiola.

Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Doku. Guardiola. REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Thiago Pitarch; Arda Guler, Brahim Diaz, Vinicius. Allenatore: Arbeloa.