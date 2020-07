Probabili formazioni Parma Fiorentina: è sfida tra Gervinho e Ribery. I viola ritrovano anche Chiesa e Castrovilli

Otto punti di differenza, ma due obiettivi completamente opposti. La Fiorentina non rischia ma vuole portare a casa punti salvezza, il Parma vuole migliorare ancora di più la sua posizione in classifica. Non sarà semplice conquistare punti in una sfida ad altissima tensione.

COME ARRIVA IL PARMA – I crociati devono assolutamente tornare al successo dopo due ko. D’Aversa manda in campo Kulusevski, Caprari e Gervinho dal primo minuto, ancora assente Inglese.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Vlahovic non ci sarà per via della squalifica, Iachini schiera il solito 3-5-2 con Cutrone e Ribery in attacco. In campo anche Chiesa, che agirà sulla corsia destra.

Probabili formazioni Parma Fiorentina

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. Allenatore: Beppe Iachini