Roma News

Probabili formazioni Roma Juventus: ecco le possibili scelte di Gasperini e Spalletti per il la sfida dell’Olimpico

Published

5 ore ago

on

By

esultanza gol Locatelli Juve Gala

Probabili formazioni Roma Juventus: tutte le possibili dei due allenatori in vista della super sfida dell’Olimpico

La Juventus si appresta ad affrontare la trasferta di Roma adottando la “linea Spalletti”: viaggio nella capitale il giorno stesso del match e focus sul recupero fisico per smaltire le fatiche di coppa. Per il tecnico bianconero si tratta di un incrocio dal sapore speciale, una sfida decisiva che mette in palio punti pesanti per la qualificazione alla prossima Champions League.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Le scelte tattiche e il centrocampo

Rispetto al match d’andata, la formazione subisce variazioni forzate: l’assenza dello squalificato Locatelli apre le porte a Teun Koopmeiners nel ruolo di regista. Ad affiancarlo saranno Thuram e McKennie, mentre in difesa si lavora al recupero lampo di Bremer per contenere la minaccia Malen. In attacco, David sarà supportato dal trio composto da Yildiz, Conceicao e dallo stesso McKennie in proiezione avanzata.

L’importanza del momento

Questo bivio stagionale non ammette errori d’approccio, poiché un passo falso rischierebbe di compromettere il morale per il finale di stagione. L’obiettivo della squadra è imporre un gioco fluido e un possesso palla efficace, cercando di sfruttare ogni varco nella difesa giallorossa per ottenere una vittoria che darebbe certezze definitive al progetto tecnico.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram.; Conceicao, McKennie, Yildiz; David

