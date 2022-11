Probabili formazioni Roma Ludogorets: i dubbi di Mourinho

Questa sera andrà in scena l’ultima partita del girone della Roma in Europa League contro il Ludogorets. Ecco le probabili formazioni

Questa sera andrà in scena l’ultima partita del girone della Roma in Europa League contro il Ludogorets, in cui i giallorossi devono obbligatoriamente vincere per passare il turno. Di seguito le probabili formazioni.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Viña, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Witry, Verdon, Nedyalkov, Cicinho; Piotrowski, Pedrinho; Tekpetey, Cauly, Rick; Thiago.