Probabili formazioni Sampdoria-Inter, quinta giornata Serie A 2018/2019: ecco chi scenderà in campo sabato sera al Ferraris

Anticipo serale al Ferraris di Genova per Sampdoria-Inter. Entrambe le squadre arrivano al confronto dopo due partite esaltanti, il 5-0 dei blucerchiati sul Frosinone e la grandissima vittoria in casa dei nerazzurri in Champions League contro gli inglesi del Tottenham. Gli uomini di Spalletti vogliono far dimenticare lo scivolone contro il Parma nell’ultima giornata di campionato. C’è la necessità di non farsi scappare altri punti per ripetere quantomeno il risultato della scorsa stagione e qualificarsi in Champions. Quarta posizione che è momentaneamente occupata proprio dalla Sampdoria, risultato di due vittorie, un pareggio e una sconfitta che hanno portato sette punti alla squadra di Giampaolo. Ecco le informazioni necessarie per vedere in diretta la partita: Sampdoria-Inter in streaming: dove vederla

QUI SAMPDORIA – Recuperati Tonelli, Praet e Caprari, scalpitano tutti per un posto nell’undici iniziale. Solito Audero in porta, il difensore ex Napoli dovrebbe averla vinta su Colley e affiancare Bereszyński, Andersen e Murru. Centrocampo con Barreto e Praet ai lati del playmaker Ekdal. Piccolo dubbio sulla trequarti, ,ma a scendere in campo dal primo minuto dovrebbe essere Caprari, dopo l’ottima prova di Frosinone e visto anche il periodo poco esaltante di Ramirez. Confermatissimi davanti Defrel e Quagliarella.

QUI INTER – Solo un dubbio per Spalletti a centrocampo, con il possibile utilizzo dal primo minuto di Vecino al posto di Brozovic, lasciando rifiatare così il croato che ha giocato di più. Sicuro del posto invece Gagliardini, escluso dalla lista Champions. Ancora indisponibile Vrsaljko per il problema al ginocchio, i terzini saranno D’Ambrosio e Asamoah. Skriniar si avvicenda a Miranda in difesa accanto a De Vrij. Davanti sicuri Nainggolan e Politano dietro ad Icardi, potrebbe invece accomodarsi in panchina Perisic per lasciare il posto ad uno tra Keita e Candreva.

Probabili formazioni Sampdoria-Inter (sabato ore 20:30)

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszyński, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Praet; Caprari; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti