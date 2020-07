Probabili formazioni Sassuolo Juve: sfida di bomber tra Caputo e Ronaldo

Probabili formazioni Sassuolo Juve: le possibili scelte di De Zerbi e Sarri per il match della 33esima giornata di Serie A

La 33esima giornata di Serie A offre una sfida interessante tra il Sassuolo di De Zerbi, autore di un periodo davvero positivo che lo ha portato ottavo in classifica, e la Juve, non particolarmente brillante in questo preciso momento. Le probabili formazioni del match, che si giocherà mercoledì sera alle 21:45.

COME ARRIVA IL SASSUOLO – Il Sassuolo è reduce da un periodo positivo di sole vittorie, che vuole continuare contro i bianconeri. Al Mapei, per il match contro i bianconeri, non ci saranno gli infortunati Defrel, Obiang e Romagna. Nessuno squalificato, invece, per De Zerbi.

COME ARRIVA LA JUVE – Momento di non particolare brillantezza per la Juve. Dopo la sconfitta contro il Milan, arrivata in rimonta, la squadra di Maurizio Sarri ha trovato un pari sofferto contro l’Atalanta, dominatrice del match. Per la sfida sarà squalificato Cuadrado, mentre saranno indisponibili De Sciglio e Khedira.

Probabili formazioni Sassuolo Juve

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

JUVE (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.