Serie A ultime dai campi LIVE: semaforo verde per Pellegrini e Perin

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: Orobici di nuovo in campo a Zingonia per preparare la gara con la Fiorentina di domenica. Sempre a parte Caldara e Pasalic, mentre Miranchuk sta meglio ma resta in attesa di nuovo tampone.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldara, Miranchuk, Pasalic.

BENEVENTO – La Giornata: Sanniti impegnati stasera nella complicata trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari, Lapadula.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldirola, Maggio, Moncini, Viola.

BOLOGNA – La Giornata: Torna in gruppo Dijks, mentre restano a parte Denswil e Sansone, a questo punto difficilmente recuperabili per la sfida alla Roma. Intanto, brutte notizie sul fronte covid: due membri dello staff tecnico sono risultati positivi.

Probabile formazione (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Skorupski, Denswil, Orsolini, Skov Olsen, Sansone.

CAGLIARI – La Giornata: Infortunio nell’allenamento odierno ad Asseminello per Tripaldelli, bloccato da un problema muscolare alla coscia. Restano sempre in stand-by le situazioni covid di Pereiro e Nandez.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Godin, Pereiro, Ounas, Nandez, Luvumbo, Klavan, Tripaldelli.

CROTONE – La Giornata: Una finale o giù di lì per i calabresi, per stessa ammissione di Stroppa in conferenza stampa. Il recuperato Benali si gioca una maglia da titolare con Henrique e Vulic.

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Henrique, Vulic, Reca; Simy, Messias.

Squalificati: Petriccione

Infortunati: Cigarini, Rispoli.

FIORENTINA – La Giornata: A Bergamo ci sarà anche Castrovilli, ed è questa la news di giornata in casa viola. Riassorbita la contusione alla coscia, toccherà a Prandelli decidere se schierarlo dal primo minuto.

Probabile formazione (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Callejon, Bonaventura, Ribery; Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: nessuno.

GENOA – La Giornata: Pienamente ristabilito Perin che dunque riprenderà il proprio posto tra i pali. Rientro in gruppo anche per Melegoni, mentre si è fermato precauzionalmente Badelj, vittima di un affaticamento.

Probabile formazione (4-4-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Radovanovic, Rovella, Pellegrini; Scamacca, Shomurodov.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Criscito, Cassata, Zapata, Zappacosta, Marchetti, Badelj.

INTER – La Giornata: Nerazzurri questa mattina di nuovo in campo al Centro Sportivo Suning dopo la batosta Champions. Possibile turnover con vista Napoli: in rampa di lancio D’Ambrosio, Darmian e Sanchez. Non è esclusa nemmeno la partenza dal primo minuto per Eriksen dopo le buone indicazioni di mercoledì.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lukaku, Sanchez.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Nainggolan, Pinamonti, Vidal.

JUVENTUS – La Giornata: Tattica e giochi di possesso nel menù mattutino di Pirlo. Notizie positive sul doppio fronte Chiellini-Demiral: potrebbero tornare in gruppo dall’inizio della prossima settimana. Ci sarà, invece, Morata cui è stata ridotta la squalifica.

Probabile formazione (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Squalificati: Pinsoglio.

Infortunati: Chiellini, Demiral.

LAZIO – La Giornata: Simone Inzaghi valuterà nella rifinitura di domani mattina la situazione di parecchi affaticati, come ammesso in conferenza stampa. Tra gli altri, in dubbio la presenza di Immobile dal primo minuto.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Muriqi, Proto, Vavro, Lulic, Patric.

MILAN – La Giornata: Non si sciolgono ancora i dubbi sulla presenza di Bennacer e Ibrahimovic ma, soprattutto per lo svedese, pare quasi certa la sua assenza contro il Parma.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer.

NAPOLI – La Giornata: Il “balletto” covid di Rrahmani e Hysaj volge al bello dopo i nuovi esami da negativi. Nel frattempo, gli Azzurri si sono ritrovati subito questa mattina, in gruppo si è rivisto anche Malcuit.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Osimhen, Rrahmani, Hysaj.

PARMA – La Giornata: Cyprien, Pezzella e Sohm sono rientrati in gruppo nella seduta pomeridiana di Collecchio. Nulla da fare, invece, per Kucka ancora in differenziato.

Probabile formazione (4-3-2-1): Pepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Laurini, Mihaila, Kucka.

ROMA – La Giornata: Di ritorno da Sofia, Fonseca recupera pienamente Pellegrini e Veretout e potrebbe lanciare almeno uno dei due, se non entrambi, dal primo minuto. La contusione alla mano terrà invece fuori Mirante, tra i pali si rivedrà dunque Pau Lopez.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: Pedro.

Infortunati: Zaniolo, Mancini, Pastore, Santon, Mirante.

SAMPDORIA – La Giornata: Ancora a parte Gabbiadini e Tonelli, per i quali si complicano le prospettive di convocazione per lo stadio Maradona di Napoli.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsky, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Quagliarella.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Keita, Prelec, Bereszynski, Gabbiadini, Tonelli.

SASSUOLO – La Giornata: De Zerbi conta di ritrovare la via della rete nell’anticipo di stasera contro il Benevento.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Muldur; Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Romagna, Defrel, Caputo, Chiriches.

SPEZIA – La Giornata: Conferenza stampa della vigilia per Vincenzo Italiano che recupera Pobega e Verde nella lista dei convocati verso Crotone.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Ramos, Sena.

TORINO – La Giornata: Settimana complicatissima in casa granata, domani Giampaolo si gioca tutto contro l’Udinese. Dubbi sul modulo, possibile il ritorno alla difesa a 4, con rilancio di Bremer, e al rombo di centrocampo con Lukic nel ruolo di incursore.

Probabile formazione (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Zaza.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Baselli, Millico, Murru, Verdi, Ansaldi.

UDINESE – La Giornata: Sembrava tutto pronto per il rientro di Okaka, invece l’italo-nigeriano non figura tra i convocati di Gotti per il match di Torino. A disposizione Lasagna.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.

Squalificati: Arslan.

Infortunati: Prodl, Jajalo, De Maio, Ouwejan, Forestieri, Okaka.

VERONA – La Giornata: Si allungano i tempi per Kalinic, out forse ancora per una settimana. Come affermato da Juric in conferenza stampa, torna invece a disposizione Gunter.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni, Di Carmine.

Squalificati: Ceccherini.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Kalinic.