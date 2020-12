Conferenza stampa Stroppa: «Contro lo Spezia è una finale»

Giovanni Stroppa ha parlato alla vigilia di Crotone-Spezia

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro lo Spezia.

FINALE – «Per noi quella di domani è una finale, dobbiamo affrontare la partita come se lo fosse, senza commettere ingenuità o errori tecnici e mentali. Se dovessimo vincere sarà una gara determinante per il nostro campionato. Cigarini e Rispoli non ci saranno, Benali è in forse, si allena a tratti e vedremo domani mattina se schierarlo o meno».

DIFFERENZE SPEZIA – «Lo Spezia ha dimostrato anche in questa categoria un’ottima idea di gioco e con i punti di essere dentro la zona salvezza, noi siamo in ritardo, mi tengo le prestazioni, non ultima quella con il Napoli. Domani sarà una gara molto, molto importante».

PAOLO ROSSI – «Ho avuto la fortuna di allenarmi insieme a Paolo quando venne al Milan nel 1985, avevo 17 anni e mi sembrava di stare con una figurina. Era una persona straordinaria, di una semplicità disarmante nonostante si portasse dietro tutti quei trofei vinti, compreso il Mondiale in cui tutti siamo salvati in piedi per i suoi gol. Mi spiace e abbraccio la sua famiglia, se n’è andata una persona straordinaria».