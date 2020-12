Conferenza stampa Juric: «Stiamo ricevendo troppi elogi»

Ivan Juric ha parlato alla vigilia di Lazio-Hellas Verona

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita dell’Olimpico contro la Lazio.

ATTACCO – «Sto ancora conoscendo i nuovi, e con gli infortuni non è facile. Abbiamo fatto tante cose buone in attacco, sbagliando tanti gol. A seconda dell’avversario, cerchiamo di trovare il modo per colpire meglio. Di Di Carmine sono soddisfatto. Lui vive per il gol, e ultimamente gli è andata veramente male: avrebbe potuto anche segnare sei o sette gol. Vediamo se sarà titolare, abbiamo tante partite».

ELOGI – «Sono strafelice per Zaccagni, le parole del presidente sono giuste: col sacrificio puoi raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato. Lui deve continuare così, altrimenti perde tutto: è arrivato a un livello buono e deve riconfermarsi. Come allenatore a volte sei criticato un po’ troppo, adesso forse ci sono troppi elogi».

DIFESA – «Magnani è recuperato, Lovato anche. Hanno fatto una settimana finalmente normale. Dawidowicz sta bene e sta trovando continuità, e c’è l’opzione Dimarco. Posso sceglierne due più lui o tutti e tre con Dimarco quinto».