Serie A ultime dai campi LIVE: De Paul non preoccupa

Serie A, ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati

Gli aggiornamenti dai campi delle 20 squadre di Serie A: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato.

ATALANTA – La Giornata: Da valutare le condizioni dell’affaticato Toloi e quelle di Ilicic, entrambi out contro la Juve.

Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Caldara, Pasalic, Ruggeri, Toloi.

BENEVENTO – La Giornata: Sanniti già in campo per preparare la sfida al Genoa: out Schiattarella per squalifica, mentre è possibile il rientro in gruppo di Moncini.

Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Improta, Hetemaj, Ionita; Iago Falque, Caprari, Lapadula.

Squalificati: Schiattarella.

Infortunati: Caldirola, Maggio, Moncini.

BOLOGNA – La Giornata: Dopo la pazza notte del Picco, tra i felsinei si attendono novità sulle condizioni di Schouten e Sansone.

Probabile formazione (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Santander, Skorupski, Orsolini, Skov Olsen, Sansone, Mbaye, Hickey, Schouten.

CAGLIARI – La Giornata: Alla ricerca della vittoria perduta da ormai 50 giorni, Di Francesco dovrà valutare le condizioni di Walukiewicz, uscito malconcio da Parma.

Probabile formazione (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Ounas, Luvumbo, Tripaldelli.

CROTONE – La Giornata: I calabresi sono rimasti in Friuli e domani, dopo la rifinitura, si trasferiranno verso la Liguria dove sabato è in programma la sfida con la Samp.

Probabile formazione (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Henrique, Reca; Simy, Messias.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Cigarini, Rispoli, Benali.

FIORENTINA – La Giornata: La discreta prestazione contro il Sassuolo ha ridato fiducia, al punto che è stato interrotto il ritiro punitivo.

Probabile formazione (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Barreca; Amrabat, Pulgar; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: nessuno.

GENOA – La Giornata: Maran ha rinsaldato la sua posizione grazie all’ottima prestazione contro il Milan. Ora è caccia alla continuità.

Probabile formazione (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Ghiglione, Lerager, Rovella, Sturaro; Scamacca, Destro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Biraschi, Cassata, Zapata, Zappacosta, Marchetti, Pandev.

INTER – La Giornata: Il soffertissimo successo sul Napoli lascia in eredità l’infortunio di Brozovic, difficilmente recuperabile per lo Spezia. Ci prova, invece, Vidal.

Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Vecino, Pinamonti, Vidal, Sanchez, Brozovic.

JUVENTUS – La Giornata: Apprensione per le condizioni di Arthur: non dovrebbe essere nulla di grave, ma la sua presenza è a forte rischio per le ultime due gare del 2020.

Probabile formazione (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Mckennie, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Demiral, Arthur.

LAZIO – La Giornata: Più di un mese di stop per Fares, il cui stiramento al polpaccio potrebbe tenerlo fuori forse fino al derby.

Probabile formazione (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immboile, Correa.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Muriqi, Proto, Vavro, Lulic, Patric, Fares, Leiva, Acerbi.

MILAN – La Giornata: Allenamento personalizzato per Ibra e Kjaer a Milanello: domani è la giornata decisiva per capire se ci saranno contro il Sassuolo. Discorso simile per Theo Hernandez, assente a Marassi per un affaticamento muscolare.

Probabile formazione (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Kessiè, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Gabbia, Theo Hernandez.

NAPOLI – La Giornata: Apprensione per le condizioni di Mertens, la cui distorsione alla caviglia verrà valutata attentamente in queste ore.

Probabile formazione (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.

Squalificati: Insigne.

Infortunati: Osimhen, Mertens.

PARMA – La Giornata: Liverani conta di proseguire la striscia di risultati positivi anche contro la Juventus. Da valutare l’acciaccato Scozzarella.

Probabile formazione (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Gervinho; Cornelius.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Scozzarella.

ROMA – La Giornata: Giallorossi stasera in campo nel posticipo contro il Torino.

Probabile formazione (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Squalificati: Cristante.

Infortunati: Zaniolo, Pastore, Santon, Mirante.

SAMPDORIA – La Giornata: Si allungano i tempi di recupero per Gabbiadini, che domani verrà operato a Villa Stuart per risolvere il problema di ernia inguinale. Potrebbe invece trovare una soluzione di “pace” il caso Candreva, ancora obbligato all’allenamento individuale.

Probabile formazione (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella.

Squalificati: nessuno

Infortunati: Keita, Prelec, Bereszynski, Gabbiadini.

SASSUOLO – La Giornata: De Zerbi perderà Locatelli, squalificato, per la sfida alla capolista Milan ma conta di ritrovare Caputo dal primo minuto.

Probabile formazione (4-2-3-1): Consigli; Ayhan; Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Squalificati: Locatelli.

Infortunati: Romagna, Ricci.

SPEZIA – La Giornata: Aquilotti di nuovo in pista per preparare la durissima trasferta contro l’Inter.

Probabile formazione (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

Squalificati: Chabot.

Infortunati: Capradossi, Galabinov, Zoet, Dell’Orco, Mattiello, Sena, Verde.

TORINO – La Giornata: Giampaolo si gioca moltissimo nel posticipo dell’Olimpico contro la Roma. E si prospetta anche una rivoluzione nell’undici iniziale…

Probabile formazione (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Gojak, Rincon, Linetty, Ansaldi; Lukic; Belotti.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Baselli, Millico, Murru, Verdi, Zaza.

UDINESE – La Giornata: Solo una contusione per De Paul che dunque non preoccupa. Rientrerà a breve a Udine, invece, Okaka: dopo la piccola operazione per asportare il versamento alla coscia, inizierà il percorso di riablitazione. Tempi di recupero stimati in un mese.

Probabile formazione (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.

Squalificati: nessuno.

Infortunati: Prodl, Jajalo, De Maio, Ouwejan, Forestieri, Okaka, Nuytinck.

VERONA – La Giornata: Scaligeri subito in campo con menu differenziato per preparare la trasferta del Franchi. Mancherà lo squalificato Barak, così come l’ex Ceccherini, bloccato da un problema al polpaccio.

Probabile formazione (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni, Di Carmine.

Squalificati: Barak.

Infortunati: Benassi, Vieira, Cetin, Kalinic, Favilli, Ceccherini.