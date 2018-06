Probabili formazioni Spagna-Russia: le ultime sugli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio domenica 1 luglio alle 16

La favorita per eccellenza contro la padrona di casa. Spagna-Russia, però, è molto di più. Per la Roja è il primo esame di maturità. Un esame che deve spazzare via le ultime, sonore bocciature: la prima è quella dell’uscita di scena dal Mondiale in Brasile nel 2014 nella prima fase, la seconda è la sconfitta pesante agli ottavi di finale degli Europei 2016 contro l’Italia. E poi, ci sono le polemiche e gli scossoni che hanno accompagnato la rassegna iridata in Russia: dall’esonero di Julen Lopetegui al girone eliminatorio giocato a scartamento ridotto, in cui la Spagna ha ottenuto il massimo con il minimo, anzi ultra-minimo, sforzo. Fernando Hierro ha strigliato la squadra dopo la brutta prova contro la Tunisia e ora non si torna più indietro. Anche la Russia non torna più indietro. E c’è da dire che l’impatto con il Mondiale non è andato affatto male: volare agli ottavi senza patemi d’animo nel confronto contro l’Egitto non era certo una passeggiata di salute, ma la selezione di Stanislav Cercesov ha reso tutto più semplice con tre ingredienti fondamentali: solidità, attenzione e imprevedibilità, soprattutto dalla cintola in avanti. Unico campanello d’allarme? Il tracollo contro l’Uruguay, che ha fatto emergere fragilità da far paura.

QUI SPAGNA – La linea difensiva e il centrocampo, per Hierro, non sono nemmeno da sfiorare. Troppa l’affidabilità dei due reparti: da destra verso sinistra giocano Carvajal, Piquè, Sergio Ramos e Jordi Alba, mentre in mezzo spazio ai soliti noti Busquets e Thiago Alcantara. Nessuna novità anche sulla trequarti. Iniesta libero di far faville, con Isco e Silva ad innescarlo. Ma il grande enigma è in attacco: Diego Costa sta passeggiando per il campo e rischia. E Iago Aspas, in panchina, sta diventando simile ad una bestemmia.

QUI RUSSIA – L’escluso eccellente di Cercesov, per l’appuntamento delicatissimo con gli ottavi di finale, potrebbe essere Smolov. Il commissario tecnico della Russia infatti propende per la conferma di tutte le bocche da fuoco della prima fase: Samedov, Golovin e Cheryshev daranno man forte all’unica punta Dzyuba. In difesa, da destra verso sinistra, Fernandes, Kutepov, Ignashevich e Zhirkov.

Probabili formazione Spagna-Russia (Domenica 1 luglio, ore 16)

SPAGNA (4-2-3-1): De Gea; Carvajal, Piqué, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Thiago Alcantara; Silva, Iniesta, Isco; Diego Costa. Commissario tecnico: Fernando Hierro.

RUSSIA (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Gazinskiy, Zobnin; Samedov, Golovin, Cheryshev; Dzyuba. Commissario tecnico: Stanislav Cercesov.