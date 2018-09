Probabili formmazioni Dudelange-Milan: Caldara pronto all’esordio

Probabili formazioni Dudelange-Milan: Gattuso ha in mente un ampio turnover, pronti Zapata, Castillejo e Laxalt insieme all’ex atalantino Caldara

Il Milan inizia la sua campagna europea dal Lussemburgo con un chiaro imperativo in testa: non ripetere quei terrificanti primi 20′ minuti del primo tempo di Cagliari. La squadra vista alla Sardegna Arena ha dimostrato di avere una sua identità di gioco, a patto però che giochi sempre concentrata. La testa sarà la componente principale che dovranno mettere in campo gli uomini di Gattuso Giovedì sera. Il rischio sottovalutare il modesto Dudelange è notevole. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma attenzione a dare tutto troppo per scontato. Scendere in campo pensando di aver già vinto potrebbe rivelarsi fatale per il diavolo.

QUI DUDELANGE – Come è lecito aspettarsi il Dudelange non può contare su nomi altisonanti, bensì sull’organizzazione e il gioco corale. Il tecnico Toppmoller ha impostato la squadra su un 4-4-2 molto compatto che cerca di sfruttare le ripartenze.

QUI MILAN – Gattuso ha intenzione di dare fondo alla panchina e concedere un turno di riposo a parecchi titolari. In porta dovrebbe essere finalmente il turno di Pepe Reina, che scenderà in campo al posto di Gigio Donnarumma. Anche in difesa molti volti nuovi, a partire da quello di Mattia Caldara, che dovrebbe fare finalmente il suo esordio con la nuova maglia. Ad affiancarlo al centro della retroguardia ci sarà il colombiano Cristian Zapata. Sugli esterni invece agiranno il solito Calabria a destra e l’ex Genoa Laxalt a sinistra. In mezzo al campo nuova chance per Bakayoko, nel ruolo che sarebbe di Biglia, insieme ad un Bonaventura voglioso di riscatto dopo la brutta prova di Cagliari, e ad Andrea Bertolacci. Infine dovrebbe essere in grado di giocare Patrick Cutrone, che rileverà Higuain. Completano il tridente i due spagnoli Suso e Castillejo.

Probabili formazioni Dudelange-Milan (Giovedì ore 21:00)

DUDELANGE (4-4-2): Joubert; Jordanov, Schnell, Prempeh, Melisse; Kruska, Stelvio, Sinani, Clement; Stolz, Turpei. All. Toppmoller

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Caldara, Laxalt; Bertolacci, Bakayoko, Bonaventura; Suso, Cutrone, Castillejo. All. Gattuso