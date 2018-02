Profondo rosso Berardi: è il giocatore più sanzionato della Serie A

Il cartellino rosso rimediato in Sassuolo-Lazio è solo l’ultimo di un una lunga serie: Domenico Berardi è il giocatore più sanzionato della Serie A

Domenico Berardi ha un ottimo feeling con i cartellini. Non con i gol, come spererebbero i tifosi del Sassuolo e della Nazionale, ma con i cartellini gialli e rossi. Il cartellino rosso rimediato in Sassuolo-Lazio è solo l’ultimo di un una lunga serie: l’attaccante neroverde è il giocatore più espulso della Serie A dalla stagione 2013/2014, primo anno degli emiliani in massima categoria. Nell’attuale campionato sono 5 le ammonizioni ricevute, una sola invece è l’espulsione diretta. Nel 2016/2017 non venne mai espulso, ricevendo un totale di 6 ammonizioni, mentre la stagione ancora precedente oltre ad un cartellino rosso il talento calabrese guadagnò anche ben 10 cartellini gialli. Fu comunque il biennio 2014/2015 a stabilire il record, con 13 ammonizioni ed una espulsione. Nelle cinque presenze del Sassuolo in Serie A Berardi ha collezionato un totale di 44 ammonizioni e 4 espulsioni. Un dato che sottolinea la sua esuberanza e agonismo sul terreno di gioco.