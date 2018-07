Lazio, Proto è ufficiale: sarà il vice-Strakosha

La Lazio annuncia Silvio Proto: il portiere belga ha firmato un contratto di tre anni. Sarà lui il vice-Strakosha

Silvio Proto è un nuovo giocatore biancoceleste. Il club di Claudio Lotito ha ufficializzato l’arrivo del portiere belga tramite un comunicato apparso sul proprio sito: «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Silvio Proto. Il giocatore ha sottoscritto un contratto di durata triennale». Il classe 1993, ex Olympiacos e Anderlecht, aveva svolto in mattinata le visite mediche presso la clinica Paideia e successivamente ha posto la propria firma sul contratto che lo legherà ai capitoli fino al 2021. Per Simone Inzaghi, dunque è arrivato il vice-Strakosha.