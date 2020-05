Il Protocollo della Figc necessita di modifiche ed è per questo che la Federazione è già al lavoro per accontentare il Governo

Il Cts è stato chiaro: ok alla ripresa degli allenamenti dal 18 maggio, ma solamente modificando alcune parti del Protocollo Figc. Per questo motivo, come spiega il Corriere dello Sport, la Federazione è già al lavoro con il prof. Zeppilli per adeguarsi alle richieste del Governo.

Le annotazioni mosse dal Cts sono solamente tre, su 45 pagine complessive. C’è dunque soddisfazione da parte della Federazione, che in tempi brevi apporterà le modifiche necessarie per ripartire il 18 maggio con gli allenamenti di squadra.