Il PSG batte il Barcellona e zittisce Yamal: «Invece di parlare dimostrino in campo». Schermaglie tra le due corazzate, ieri avversarie in Champions

Una vittoria all’ultimo secondo che vale doppio: tre punti in Champions League e una risposta sul campo alle provocazioni della vigilia. Il Paris Saint-Germain espugna l’Estadi Olímpic di Barcellona battendo 2-1 i blaugrana, e a fine partita i suoi protagonisti non mancano di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Nei giorni precedenti, l’atmosfera era stata scaldata dalle dichiarazioni di Pedri (“noi ci consideriamo i migliori”) e dai post motivazionali di Lamine Yamal. Parole che non sono piaciute ai giocatori del PSG, che hanno preferito rispondere dopo il fischio finale. Il primo a commentare è stato il centrocampista Vitinha, la cui presenza in campo era stata in dubbio fino all’ultimo. «A volte succede, sappiamo che ci sono questo tipo di dichiarazioni prima delle partite, può succedere. Non abbiamo niente da fare, non ce ne frega niente. Volevamo giocare la partita, l’abbiamo vinta e siamo contenti per questo».

Ancora più tagliente è stato il bomber, Gonçalo Ramos, autore di uno dei gol decisivi della serata. Con un sorriso, ha prima ricordato lo status della sua squadra. «Siamo i campioni d’Europa, non posso dire di più».

Poi, ha lanciato la frecciata finale, un messaggio diretto agli avversari. «Se sei il migliore, devi dimostrarlo in campo, non parlare».

Una lezione servita a freddo. Mentre il Barcellona aveva scelto di caricare la partita con le parole, il PSG ha lasciato che a parlare fosse il risultato. La vittoria, ottenuta in un finale thrilling, ha dato ai giocatori di Luis Enrique l’argomento più forte di tutti per zittire le critiche e ribadire chi, al momento, comanda in Europa.