 Infortunio Dembele e Hackimi nel corso di Psg Bayern Monaco!
Connect with us

Calcio Estero

Infortunio Dembele e Hackimi nel corso di Psg Bayern Monaco! Le condizioni dell’attaccante preoccupano: le prime impressioni

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

45 secondi ago

on

By

Dembelé

Infortunio Dembele e Hackimi nel corso di Psg Bayern Monaco! Preoccupano le condizioni dell’attaccante francese: le prime impressioni sul suo infortunio

Un altro colpo per il PSG dopo l’infortunio di Achraf Hakimi contro il Bayern Monaco in Champions League. Ousmane Dembélé, rientrato dopo un mese di stop, è stato costretto a lasciare il campo al 25° minuto di gioco. Dopo una breve uscita verso gli spogliatoi, l’attaccante parigino ha fatto ben sperare i tifosi, camminando sulle proprie gambe.

Infortunio ai flessori, ma non è chiaro il danno

Secondo RMC Sport, è difficile diagnosticare la natura dell’infortunio, ma Dembélé aveva già avvertito fastidi ai flessori della coscia destra nelle partite contro Nizza e Lorient. In particolare, dopo la gara contro il Nizza, il francese aveva dichiarato a Hakimi: «Mi fa male al bicipite femorale, troppo male».

Pochi istanti prima di uscire, Dembélé aveva segnato un gol che è stato poi annullato per fuorigioco, ma ora il PSG dovrà fare i conti con un altro possibile lungo stop.

Related Topics:

Juventus News

Dirigenza Juve, in Inghilterra sicuri: Peter Silverstone è pronto a lasciare il Newcastle per raggiungere Torino! I dettagli sull’operazione

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

14 minuti ago

on

4 Novembre 2025

By

Juve
Continue Reading

Calcio Estero

Toppmoller dopo Napoli Eintracht: «Una prestazione molto importante. Pareggio di valore, soddisfatti della solidità difensiva. Per la mia squadra occasione per fare questo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

29 minuti ago

on

4 Novembre 2025

By

Toppmoller
Continue Reading