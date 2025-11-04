Infortunio Dembele e Hackimi nel corso di Psg Bayern Monaco! Le condizioni dell’attaccante preoccupano: le prime impressioni

Infortunio Dembele e Hackimi nel corso di Psg Bayern Monaco! Preoccupano le condizioni dell’attaccante francese: le prime impressioni sul suo infortunio

Un altro colpo per il PSG dopo l’infortunio di Achraf Hakimi contro il Bayern Monaco in Champions League. Ousmane Dembélé, rientrato dopo un mese di stop, è stato costretto a lasciare il campo al 25° minuto di gioco. Dopo una breve uscita verso gli spogliatoi, l’attaccante parigino ha fatto ben sperare i tifosi, camminando sulle proprie gambe.

Infortunio ai flessori, ma non è chiaro il danno

Secondo RMC Sport, è difficile diagnosticare la natura dell’infortunio, ma Dembélé aveva già avvertito fastidi ai flessori della coscia destra nelle partite contro Nizza e Lorient. In particolare, dopo la gara contro il Nizza, il francese aveva dichiarato a Hakimi: «Mi fa male al bicipite femorale, troppo male».

Pochi istanti prima di uscire, Dembélé aveva segnato un gol che è stato poi annullato per fuorigioco, ma ora il PSG dovrà fare i conti con un altro possibile lungo stop.