Calcio Estero
Infortunio Dembele e Hackimi nel corso di Psg Bayern Monaco! Le condizioni dell’attaccante preoccupano: le prime impressioni
Infortunio Dembele e Hackimi nel corso di Psg Bayern Monaco! Preoccupano le condizioni dell’attaccante francese: le prime impressioni sul suo infortunio
Un altro colpo per il PSG dopo l’infortunio di Achraf Hakimi contro il Bayern Monaco in Champions League. Ousmane Dembélé, rientrato dopo un mese di stop, è stato costretto a lasciare il campo al 25° minuto di gioco. Dopo una breve uscita verso gli spogliatoi, l’attaccante parigino ha fatto ben sperare i tifosi, camminando sulle proprie gambe.
Infortunio ai flessori, ma non è chiaro il danno
Secondo RMC Sport, è difficile diagnosticare la natura dell’infortunio, ma Dembélé aveva già avvertito fastidi ai flessori della coscia destra nelle partite contro Nizza e Lorient. In particolare, dopo la gara contro il Nizza, il francese aveva dichiarato a Hakimi: «Mi fa male al bicipite femorale, troppo male».
Pochi istanti prima di uscire, Dembélé aveva segnato un gol che è stato poi annullato per fuorigioco, ma ora il PSG dovrà fare i conti con un altro possibile lungo stop.
Dirigenza Juve, in Inghilterra sicuri: Peter Silverstone è pronto a lasciare il Newcastle per raggiungere Torino! I dettagli sull’operazione
Toppmoller dopo Napoli Eintracht: «Una prestazione molto importante. Pareggio di valore, soddisfatti della solidità difensiva. Per la mia squadra occasione per fare questo»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione...