Nebbia intorno al futuro di Edinson Cavani: le dichiarazioni dell’attaccante uruguaiano in forza al PSG sulla sua carriera

Nel corso dell’intervista concessa alla rivista ufficiale del Paris Saint-Germain, Edinson Cavani non si è sbilanciato riguardo al suo futuro. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante della formazione campione di Francia.

«Ho già parlato del mio futuro con chi mi è vicino. Posso giocare ancora qualche anno. Non so se continuerò al PSG o in un altro club».