PSG, Coman racconta il suo passaggio alla Juventus: «Volevo giocare»

PSG, Coman racconta il suo passaggio alla Juventus nell’estate 2014: «Volevo giocare. Non hanno avuto la pazienza di aspettarmi»

L’ala del Bayern Monaco Kinglsey Coman ha ricordato il suo arrivo alla Juventus dal Paris Saint-Germain nella stagione 2014/15. Ecco le sue parole a Canal Football Club.

VIA DAL PSG – «Non fu una questione economica. Pensavo di giocare di più ma il PSG non me lo garantiva. Avevo chiesto di andare in prestito, non lo accettarono e per questo presi quella decisione. Loro vogliono i risultati subito e facendo crescere i giovani non si ottengono, bisogna aspettare tre o quattro anni. Non hanno avuto pazienza»