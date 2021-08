Psg, Al-Khelaifi: «Orgogliosi di avere Messi nella nostra squadra»

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, ha dato il benvenuto a Lionel Messi: le sue dichiarazioni ai canali ufficiali del club

Nasser Al-Khelaifi, patron del Psg, ha accolto l’arrivo di Lionel Messi. Al fuoriclasse argentino è stato dato il benvenuto con queste parole, rilasciate al sito ufficiale del club:

«Sono lieto che Lionel Messi abbia scelto di unirsi al Paris Saint-Germain e siamo orgogliosi di dargli il benvenuto a Parigi, con la sua famiglia. Non ha nascosto la sua voglia di continuare a giocare ai massimi livelli e vincere trofei. L’ambizione del Club è ovviamente la stessa. L’aggiunta di Leo al nostro team di livello mondiale conferma la rilevanza e il successo del nostro reclutamento. Insieme al nostro grande allenatore e al suo staff, non vedo l’ora di vedere la nostra squadra fare la storia per tutti i nostri tifosi in tutto il mondo»