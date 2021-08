Psg, Donnarumma: «Estate incredibile, voglio vincere tutto»

Gianluigi Donnarumma è stato presentato ufficialmente ai tifosi del Psg. Le parole del neo portiere del club parigino

Gianluigi Donnarumma è stato tra i protagonisti al Parco dei Principi. Pur non giocando contro lo Strasburgo, il portiere è stato presentato dal Psg ai tifosi, rilasciando anche alcune dichiarazioni:

«Per me è stata un’estate incredibile, poi c’è stato il passaggio in questo grande club. E’ un onore per me. Come tutti i miei compagni voglio vincere tutto il possibile col Paris Saint-Germain».