Ander Herrera, centrocampista del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester City. Le sue dichiarazioni.

MANCHESTER CITY – «Ogni partita è una sfida, tutte le squadre che giocano contro di noi sembra che affrontino la partita più importante della loro stagione. Siamo ancora all’inizio e non ci sarà alcun verdetto definitivo. È un test, come quelli contro il Lione, il Metz o il Montpellier. Dieci, dodici squadre possono vincere la competizione. Loro hanno una rosa fantastica, abbiamo rispetto per questo avversario».

MBAPPE NEYMAR – «Hanno un legame speciale, da quando sono arrivato nulla è cambiato. Ridono, dormono insieme. In una partita tutti vogliono fare gol, fare un assist, sono cose che succedono. C’è pressione in questo club e alcune cose appaiono più grandi dall’esterno».