Psg Bremer, dalla Francia rilanciano: l’Inter resta sempre in pole

Dalla Francia rilanciano l’idea del Psg di voler Bremer per la difesa della prossima stagione: l’Inter resta in pole

Dalla Francia sono sicuri: il Psg vuole Bremer per la prossima stagione. A scriverlo è L’Equipe. In Italia, però, l’Inter resta la favorita numero uno per l’acquisizione del centrale brasiliano.

L’offerta dei nerazzurri per il cartellino è di 20 milioni più Pinamonti, così Tuttosport nell’edizione odierna. Situazione da approfondire e che potrebbe essere affinata a fine campionato.