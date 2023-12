PSG, Keylor Navas pronto a rientrare dall’infortunio: «Stare fuori è frustrante per ogni giocatore»

Keylor Navas, portiere del PSG, è pronto a rientrare dall’infortunio dopo mesi di assenza. Ecco le sue dichiarazioni in una diretta sui propri profili social

PAROLE – «È sicuramente un periodo difficile, non posso lamentarmi perché come calciatori siamo dei privilegiati. Ma a livello atletico è difficile, cerchiamo di fare il meglio possibile, di impegnarci e di lavorare. Non giocare è frustrante per ogni giocatore. Grazie a Dio sto tornando al 100%, fortunatamente sono riuscito a riprendermi bene. Ho messo le cose nelle mani di Dio e sono pronto a lottare per provare a conquistare un posto, come sempre».