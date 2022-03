PSG, l’avventura di Icardi ai titoli di coda: cessione all’orizzonte

Mauro Icardi e il PSG potrebbero dirsi addio a fine stagione. L’avventura del bomber argentino è ormai agli sgoccioli

Secondo quanto riferito da RMC, il PSG ha in mente una mezza rivoluzione della propria rosa al termine di questa stagione. Tra i probabili epurati anche Mauro Icardi, ormai ritenuto ai margini del progetto.

L’attaccante argentino sta vivendo forse il più difficile momento della sua carriera in campo e si è inevitabilmente svalutato. Compratori all’orizzone non se ne vedono per ora, ma la volontà del club è quella di giungere alla separazione.