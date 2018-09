Lanciata la nuova collezione del Paris Saint Germain firmata Air Jordan che comprende le maglie speciali che il club indosserà in Champions League

Il Paris Saint Germain è la prima squadra di calcio ad indossare una maglia firmata dalla linea della leggenda del basket Michael Jordan. Il club francese, difatti, oggi ha svelato le maglie speciali che indosserà per la prossima Champions League con il logo della stella del basket Air Jordan. La collaborazione tra la società ed il brand del cestista statunitense ha portato alla creazione non solo delle maglie speciali, ma di un’intera collezione che comprende diversi tipi di capi e scarpe.

Lo stesso Michael Jordan ha voluto commentare la collaborazione affermando: «Il brand Jordan e il Paris Saint-Germain condividono una posizione di rilievo nello sport e nello stile, quindi collaborare con il club è una scelta naturale». Immancabile il commento del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi: «La partnership tra Paris Saint-Germain e il brand Jordan riflette l’ambizione di entrambi i marchi di combinare stile, prestazioni e innovazione. Condividiamo molti valori con il brand Jordan, che è conosciuto in tutto il mondo per il suo patrimonio sportivo e per i suoi accattivanti design contemporanei. Crediamo che sia una partnership che esalterà i nostri tifosi, ci aiuterà a raggiungere un nuovo pubblico e migliorare la nostra portata globale».