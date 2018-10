Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha voluto parlare per scaramanzia della sfida di domani contro il PSG, soffermandosi sul tecnico Ancelotti

Il Napoli sta preparando la sfida di domani in Champions League contro il Paris Saint Germain. I partenopei, dopo aver battuto il Liverpool, dovranno affrontare il club francese in trasferta per cercare di conquistare il passaggio agli ottavi. Prima dell’importantissimo match ha parlato il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, intervenuto ai microfoni del programma televisivo Tiki Taka in onda su Italia 1: «Sono scaramantico, della sfida non voglio parlare, ma del tecnico Carlo Ancelotti si. Carlo, come ho già detto, è riuscito a conoscere i tanti i calciatori che aveva a disposizione, i quali venivano dalla gestione di Maurizio Sarri».

Sulla squadra ADL ha poi concluso: «Fabian Ruiz è un nuovo acquisto ed è stato determinante contro l’Udinese, cosi come Malcuit. Anche i portieri sono cambiati, è una rosa nuova che potrà darci delle soddisfazioni. Proveremo e riusciremo sempre a modificarci nel tempo, con noi abbiamo un tecnico che, utilizzando tutti, riesce a scoprire positività e negatività. E se anche venissero fuori negatività, nessuno rimarrà escluso».