Psg, Sergio Ramos: «Giornata speciale, vogliamo vincere tutti i trofei»

Sergio Ramos è stato tra le stelle presentate dal Psg al Parco dei Principi prima della gara con lo Strasburgo: le sue parole

Sergio Ramos presente al Parco dei Principi prima di Psg-Strasburgo. Il difensore spagnolo è stato presentato ai tifosi del club parigino, ai quali ha dichiarato:

«E’ una giornata speciale per me oggi, abbiamo un progetto bellissimo per cui vogliamo arrivare a vincere tutto. Speriamo di regalare tanti trofei ai nostri tifosi nei prossimi anni, oltre a giocare un calcio bellissimo. Parigi è una città magica».