Psg, si studia l’offerta di rinnovo per Messi: i dettagli

Il Psg sta studiando un’offerta di rinnovo per Lionel Messi: l’argentino ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno

Il Psg sta studiando un’offerta di rinnovo per Lionel Messi che, secondo quanto riportato da Le Parisien, dovrebbe essere irrinunciabile.

L’argentino ha infatti il contratto in scadenza nel prossimo giugno e il club parigino vorrebbe convincerlo a proseguire la sua carriera nel club francese con un prolungamento per un altro anno con opzione per il secondo.