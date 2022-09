PSG: ultimo assalto per Skriniar, ma l’Inter chiede 80 milioni

Ultimo assalto del Paris Saint-Germain per Skriniar, ma l’Inter alza la richiesta: ora servono 80 milioni per il centrale

Il PSG non molla la presa su Milan Skriniar: i parigini vogliono lo slovacco dell’Inter per la difesa.

Secondo quanto riportato dall’Equipe, la richiesta dei nerazzurri adesso è salita ad 80 milioni e la sensazione è che in questa sessione estiva di mercato l’affare non si farà, ma rimane la porta aperta per riprendere il discorso a gennaio.