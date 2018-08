PSG, Verratti campione di solidarietà: ricompra un PC rubato ad un bimbo disabile

Marco Verratti è stato protagonista di un bel gesto, inviando un bonifico alla scuola frequentata da un bimbo disabile a cui era stato rubato il pc

Le cose in campo per Marco non stanno andando benissimo: dopo l’eliminazione nei playoff mondiali contro la Svezia, l’opinione pubblica italiana si è scagliata verso di lui, uno dei capri espiatori del fallimento azzurro. Anche in Francia, girano polemiche sul suo conto, visto che Tuchel vorrebbe rinforzare il centrocampo parigino perchè non sta ottenendo le giuste garanzie fisiche e tattiche dall’emiliano.

Tuttavia, lontano dai prati e dalle luci della ribalta, Marco è stato protagonista di uno splendido gesto: giorni fa, alcuni sciacalli hanno derubato più volte la scuola elementare Giordani a Bologna, portandosi dietro anche un computer con un programma speciale che permette ad un bambino disabile di comunicare con le maestre e i compagni. Appena ha sentito la notizia, l’ex Pescara non ha perso tempo inviando un bonifico di circa 10 mila euro alla scuola, per ricomprare le giuste attrezzature per facilitare la vita di ragazzi come Andrea, piccole stelle con disabilità gravi. Tra l’altro, il 25enne ha cercato di tenere la notizia nascosta e ha ricevuto i più sentiti complimenti dal padre di Andrea, che vorrebbe far conoscere il campione abruzzese al proprio pargoletto. Pazienza se le prestazioni di Marco in campo sono quelle che sono in questo periodo, ha rimediato con gli interessi fuori dal campo, non perdendo i valori fondamentali.