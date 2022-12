Il PSV saluta Gakpo, una macchina da gol pronta per il Liverpool

Cody Gakpo sbarca a Liverpool per dimostrare il suo valore in Premier League, dopo i record raggiunti in Eredivisie con il PSV Eindhoven

Cody Gakpo sarà un nuovo calciatore del Liverpool, una delle migliori squadre della Premier League. La notizia, arrivata nella serata di lunedì 26 dicembre, assomiglia a un fulmine a ciel sereno. Non è che non ci si aspettasse un salto in alto per l’olandese, anzi, ma perché su di lui sembrava aver messo le mani il Manchester United, per via della stima che ha nei suoi confronti Erik Ten Hag. È stato invece il Liverpool ad aggiudicarsi il talento classe 1999, che in Eredivisie ha ampiamente dimostrato di meritare un salto in alto del genere.

La scelta della squadra di Klopp di investire per Gakpo una cifra vicina ai 50 milioni (bonus compresi) può anche essere dettata dal momento. Momento sfolgorante per l’olandese, che in Qatar è diventato il primo olandese della storia a segnare nelle prime tre partite di un Mondiale. Nella kermesse iridata, l’ormai ex giocatore del PSV Eindhoven si è affermato per la prima volta su un palcoscenico di massimo livello. Il Liverpool, invece, non sta attraversando un momento così roseo. Il pacchetto offensivo dei Reds è fortemente depotenziato per via delle indisponibilità di Luis Diaz (che starà fuori tre mesi) e Diogo Jota (rientro previsto per febbraio).

L’investimento, quindi, è tanto oneroso quanto potenzialmente lungimirante. Perché Cody Gakpo, a soli 23 anni, è pura dinamite. Guarda su Mola lo speciale su tutti i gol di Cody Gakpo con la maglia del PSV. In stagione ha già contribuito a 36 gol sommando gol e assist (18 e 18), nessuno ha fatto così bene. Va detto che l’Eredivisie non rientra nel novero dei campionati più importanti d’Europa, ma di fronte a questi numeri non si può dubitare del talento di Gakpo. Inoltre, è l’unico giocatore in Europa ad aver realizzato 20 gol e 20 assist a partire dalla scorsa stagione. Con questi numeri, Gakpo si sposa perfettamente con una squadra dall’enorme produzione offensiva come il Liverpool.