Di Francesco prende a pugni la panchina: frattura alla mano – VIDEO

Un pugno alla panchina nel corso della gara con l’Atalanta costa al tecnico della Roma Eusebio Di Francesco la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra

Non è andata bene quanto ad Alessandro Florenzi, infortunatosi ieri nel corso del match contro l’Atalanta, ad Eusebio Di Francesco: anche il tecnico della Roma si sarebbe fatto seriamente male durante la gara pareggiata per 3 a 3 in extremis contro la squadra nerazzurra. È successo proprio dopo il gol dell’insperato pareggio giallorosso di Kostas Manolas, quando l’allenatore capitolino, in un gesto di stizza, ha colpito violentemente con un paio di pugni – ma il secondo in particolare più forte dell’altro – la struttura in plexigass della panchina. Una reazione decisamente violenta, figlia dell’enorme tensione e della rabbia accumulata durante tutto il match, che però è costata a Di Francesco la frattura del quinto metacarpo della mano sinistra.

Ad accorgersene per primo lo stesso allenatore giallorosso – che lì per lì, sul finire della partita, non aveva accusato particolarmente dolore – subito dopo la fine della gara, quando è stato soccorso dal medico sociale. Sottoposto ad accertamenti, è risultata effettivamente la frattura composta al mignolo della mano sinistra. Stamane Di Francesco dovrebbe essere a Villa Stuart, proprio insieme a Florenzi, dove dovrebbe essere sottoposto ad una operazione di micro-chirurgia non invasiva. Nulla di eccessivamente grave comunque: l’allenatore romanista dovrà portare un tutore per almeno un mese, ma potrà sedere regolarmente in panchina e presiedere agli allenamenti per guidare la squadra nel corso delle prossime partite di campionato e coppa.