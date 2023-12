Pulici dopo la gaffe di Udine: «Non bello, se succedono certe cose aspettiamoci di tutto»

Paolo Pulici, ex attaccante italiano, ha così parlato dopo la clamorosa gaffe di Udine di ieri: ecco la sua risposta

Dopo la clamorosa gaffe di ieri a Udine, dove è stato condiviso il suo volto sui maxi-schermi al posto di quello di Antonio Juliano nel minuto di silenzio pre-gara, Paolo Pulici ha così parlato a La Stampa.

LE PAROLE – «L’ho saputo da un amico con un messaggio, non seguo più la Serie A, non so niente di quello che capita. Ma se succedono certe cose, significa che c’è da aspettarsi di tutto. Se mi sono fatto una risata? Insomma, mi hanno messo al posto di una persona che non c’è più… Non l’ho trovata una bella cosa, anche se naturalmente si è trattato di un errore. Non gli do retta, ma non posso giudicare. Ho giocato a Udine, avranno avuto una mia foto e hanno schiacciato il pulsante sbagliato».