Qatar 2022: il Brasile in ansia per l’infortunio di Danilo

Preoccupano nel Brasile le condizioni di forma di Danilo: le condizioni del difensore mettono in ansia anche più di quelle di Neymar

Non arrivano segnali incoraggianti sul fronte Danilo per il Brasile. Come riportato dal Corriere dello Sport la nazionale verdeoro è molto preoccupata per le condizioni della caviglia del difensore.

Condizioni che preoccupano forse anche di più rispetto alla situazione di Neymar. Una lesione legamentosa (infortunio inusuale nella carriera del terzino) che inevitabilmente ha allertato anche la Juve, ora molto preoccupata.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM