Qatar 2022, Moukoko è la nuova stella della Germania

La Germania si prepara ad affrontare il Mondiale in Qatar con una nuova stella che proviene dal Borussia Dortmund, Moukoko

Anche l’amichevole di ieri, dove la Germania ha vinto 1-0 non brillando particolarmente contro l’Oman grazie al “vecchio” Fullkrug (29 anni), ha messo in mostra un fattore di novità importante: Youssufa Moukoko. Attaccante del Borussia Dortmund, in scadenza nel 2023, difficilmente resterà in Bundesliga perché è già osservato con particolare attenzione da Real Madrid, Barcellona e un bel po’ di club inglesi.

A meno che il Bayern compia con lui la stessa operazione fatta anni fa con Lewandowski, andando a prenderlo ai rivali. Ieri, il ragazzino ha fatto il suo debutto in nazionale all’età di 17 anni e 361 giorni, diventando il debuttante più giovane dopo il mito Uwe Seeler, che partecipò al Mondiale estivo del 1954 e avrebbe compiuto i 18 anni solo a novembre. Col numero 26, il tra poco maggiorenne ha giocato il primo tempo ed è andato vicino al gol colpendo il palo. Non male per chi ieri è stato chiamato a sostituire uno come Muller, che non sarà facile scalzare quando inizierà il Mondiale. Per la Germania debutto mercoledì prossimo, contro il Giappone.