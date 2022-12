Qatar 2022, niente finale per Orsato: arbitrerà Argentina Croazia

Daniele Orsato si dovrà “accontentare” della semifinale: sarà infatti il direttore di gara di Argentina-Croazia

Niente finale di Qatar 2022 per Daniele Orsato. In un mondiale in cui non sono mancate proteste ed errori, il fischietto italiano è stato uno dei migliori della kermesse. Per questo motivo è arrivata la decisioni di affidargli la direzione di Argentina-Croazia, prima semifinale mondiale.

Con lui ci sarà una squadra arbitrale tutta italiana: i guardalinee Carbone e Giallatini e al VAR Irrati e Valeri.