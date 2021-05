La FIGC ha reso note le sedi che ospiteranno le prossime partite dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar

Dopo il Campionato Europeo, la Nazionale riprenderà a settembre il suo cammino nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022. Primi nel Gruppo C a punteggio pieno grazie ai successi ottenuti a marzo con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, gli Azzurri cercheranno di consolidare il primato in classifica nelle tre gare che di fatto apriranno la prossima stagione: giovedì 2 settembre allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze affronteranno la Bulgaria, domenica 5 settembre andranno a far visita alla Svizzera al ‘St. Jacob-Park di Basilea’ e mercoledì 8 settembre ospiteranno la Lituania allo stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia.

L’Italia tornerà quindi a giocare a Firenze e Reggio Emilia a dieci mesi di distanza dai successi nell’amichevole con l’Estonia e nel match di Nations League con la Polonia. Per la Nazionale sarà la 30a partita della sua storia nel capoluogo toscano, dove è imbattuta avendo collezionato 22 vittorie e 7 pareggi, mentre nei 3 precedenti a Reggio Emilia sono arrivati altrettanti successi. Tre anche le gare disputate dagli Azzurri al ‘St. Jacob-Park’, dove dopo il successo (4-1) della Svizzera il 23 giugno 1954 in un incontro valido per la Coppa del Mondo, l’Italia ha raccolto una vittoria e un pareggio nelle amichevoli giocate nel marzo del 1990 e nell’agosto del 2009.

Favorevole anche il bilancio degli scontri diretti con Bulgaria (11 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte), Svizzera (28 vittorie, 22 pareggi e 8 sconfitte) e Lituania (5 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta).