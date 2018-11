Marotta via con le tasche piene: alla Juve ha guadagnato oltre 20 milioni!

Beppe Marotta lascia la Juventus con la tasche piene: l’ormai ex a. d. ha guadagnato nei suoi anni in bianconero oltre 20 milioni di euro di cui 5,6 soltanto la scorsa stagione

Beppe Marotta ha lasciato ufficialmente la Juventus: l’avventura bianconera, iniziata nel 2010, ha fruttato parecchio all’ex dirigente della Sampdoria in termini di vittorie, di prestigio e, ovviamente, anche di guadagni. L’ex amministratore delegato bianconero, infatti, è stato la scorsa stagione il dirigente più pagato di tutta la Serie A e tra i più ricchi al mondo. Solo di buonuscita, per risolvere consensualmente il proprio accordo con la Juve, Marotta si è messo in tasca la bellezza di 750mila euro, che si aggiungono ai lauti guadagni fatti registrare negli ultimi sette anni.

Guadagni ovviamente in crescendo, perché Marotta ha finito col percepire sempre di più ad ogni vittoria bianconera: se alla fine della stagione 2011/2012 si era messo in tasca “appena” 1,7 milioni di euro, basti pensare che nell’ultima l’ex a. d. bianconero ha guadagnano la cifra monstre di 5,6 milioni di euro, praticamente quanto l’ingaggio di un top player. In totale Marotta alla Juventus ha guadagnato nelle ultime sette stagioni oltre 20 milioni di euro ma, ne siamo sicuri, ne ha fatti guadagnare al club anche molti di più. Ecco un resoconto dei suoi stipendi in bianconero: