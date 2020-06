Quique Setien: «Arthur non pensi alla Juve» – VIDEO

Setien: «Arthur condizionato dalle voci sulla Juve. Gli parleremo». Le dichiarazioni del tecnico del Barcellona

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato della situazione di Arthur nella conferenza stampa dopo la gara con l’Athletic Bilbao. Il giocatore è vicino al trasferimento alla Juventus.

Le sue parole: «Credo che questa situazione stia condizionando Arthur. Quello che posso dire è che sono contento del lavoro che sta facendo. È un giocatore importante per noi e proveremo a ottenere il meglio da lui. Vista la situazione ora abbiamo bisogno di tutti i nostri giocatori. Cercheremo di isolarci da queste situazioni che non si possono controllare. Parleremo con il giocatore affinché si concentri su quello su cui deve concentrarsi. Io sono soddisfatto per il suo rendimento. È vero che la situazione è complicata ma deve restare al di sopra di tutto questo».