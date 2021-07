Rabiot e mamma Veronique: liti, scontri e quel rifiuto di Garcia

Fa ancora discutere la lite sugli spalti avuta da Veronique Rabiot durante Francia-Svizzera, ma non sono scene nuove per la madre del centrocampista della Juventus

Mamma Veronique si coccola e protegge il figlio Adrien Rabiot anche in nazionale tanto da arrivare allo scontro con le famiglia di Pogba e Mbappé. Le immagini inequivocabili di Francia-Svizzera restituiscono una mamma combattiva e a tratti invadente nella carriera del figlio.

La Gazzetta dello Sport ripercorre la loro storia come quando Rabiot fu portato al City a 13 anni, salvo poi lasciare tutto in qualche mese per promesse non mantenute. Dissapori anche al PSG quando venne messo fuori squadra o in Nazionale, con mamma Veronique a difenderlo a spada tratta. Rabiot poteva essere della Roma ma Garcia si rifiutò di parlare con Veronique e ne approfittò poi, nel 2018, Fabio Paratici che lo prese a parametro zero ma con un costo preciso: 7,5 milioni di euro a stagione.