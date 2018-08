Il centrocampista del PSG rimane uno degli obiettivi del Milan. Adrien Rabiot potrebbe essere un colpo a parametro zero dei rossoneri

Adrien Rabiot al Milan? Il centrocampista del PSG piace a Leonardo e Maldini che sono pronti a presentare un’offerta importante al giocatore pur di portarlo in rossonero a parametro zero. Il classe ’95 è considerato un pilastro fondamentale dal nuovo allenatore Tuchel e difficilmente andrà via negli ultimi giorni di mercato (in Bundesliga, come nella Liga e nella Ligue 1, il mercato è ancora aperto e chiuderà a fine agosto) ma potrebbe andare via al termine dell’annata, a parametro zero.

Il giocatore ha un solo anno di contratto e continua a rifiutare le proposte di rinnovo del PSG. Il mercato si è ufficialmente concluso venerdì scorso alle ore 20.00, ma il Milan di Elliott, pensa già al futuro e potrebbe piazzare un colpo importante a centrocampo. Il club milanista è allettato dalla possibilità di ingaggiare il centrocampista a parametro zero e potrebbe tentare il grande colpo. Dalle parti di Parigi sono però sicuri di riuscire a convincere Rabiot entro febbraio a firmare il rinnovo, il Milan, grazie al lavoro di Leonardo e Maldini, spera invece di chiudere il suo ingaggio a parametro zero. La concorrenza è agguerrita ma il Milan spera di sfruttare l’ottimo rapporto tra Leonardo e l’entourage del giocatore.