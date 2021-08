Nainggolan: «Ho scelto l’Anversa per il progetto interessante. Dopo 16 anni sono felice di essere tornato in Belgio»

Intervenuto ai microfoni di Sporza, Radja Nainggolan ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere l’Anversa. Di seguito le sue parole.

«È bello essere tornato. Ho scelto Anversa perché il presidente mi voleva davvero e posso tornare nella città di Anversa. Inoltre: è un progetto interessante. Guarda, sono cresciuto a Beerschot e sarò sempre grato al club, ma in una carriera a volte devi fare delle scelte. Questa non è una scelta contro i tifosi di Beerschot. Questa è una scelta per me stesso. Sono stato lontano da casa per 16 anni e ora sono felice di essere tornato ad Anversa. Come ho detto: qui è un bel progetto. Ho piena fiducia. Arriveremo presto. Oggi sono in programma le solite cose, come per qualsiasi trasferimento» ha dichiarato il belga.