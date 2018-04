Rafinha Alcantara, dichiarazione d’amore all’Inter: il giocatore brasiliano crede nella Champions ed è pronto a restare a lungo in nerazzurro

Rafinha Alcantara, arrivato all’Inter in gennaio in prestito dal Barcellona, si sta esprimendo al meglio nella squadra nerazzurra. Anche ieri, nella sfortunata gara contro la Juventus, il brasiliano ha messo in campo una buona prestazione; soprattutto, ha fatto suoi i colori nerazzurri.

Affidandosi ad un post su Instagram, Rafinha ha espresso i suoi sentimenti verso il suo attuale club: «In così poco tempo un sentimento che non posso spiegare. Orgoglioso di formar parte di questa squadra, più uniti che mai non smettiamo di crederci». Il brasiliano crede ancora nella Champions, e anche in un suo futuro interista.