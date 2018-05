Raiola sgancia la bomba: «Offerto Pogba al Paris Saint German»

Il club parigino sta vagliando i margini di manovra per arrivare a Pogba. E per Donnarumma pronti 40-45 milioni

Potrebbe diventare il nuovo uomo copertina del prossimo calciomercato estivo. Paul Pogba è sempre più lontano dal Manchester United. Come riporta il Daily Record, il superagente Mino Raiola ha offerto il centrocampista francese al Paris Saint German che, dal canto suo, starebbe valutando le possibilità di concludere l’affare con la tagliola del Fair Play finanziario che incombe dopo le spese pazze del 2017. I campioni di Francia starebbero stringendo i tempi per Gigio Donnarumma: pronta un’offerta da 40-45 milioni di euro per il Milan.

I rapporti tra Pogba e Mourinho sono ai minimi termini e un addio al Manchester United è la strada che Mino Raiola vuole percorrere. Il noto agente ha parlato anche con il City ma il canale preferenziale di Raiola è quello con i francesi vista anche la presenza di Maxwell nella dirigenza parigina. Con l’arrivo di Tuchel la squadra sarà rivoluzionata e in tanti hanno le valige in mano. Forse anche Neymar, che sta flirtando con il Real Madrid per tornare in Spagna. Se davvero il brasiliano sarà ceduto, ecco da dove arriverebbero i soldi da investire (in parte) per riportare in Francia Pogba.