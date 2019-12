Rakitic confessa: «Non penso a nient’altro che al Barcellona»

Rakitic allontana le voci di mercato: «Non penso a nient’altro che al Barcellona, la mia idea è quella di rimanere qui»

Ivan Rakitic è spesso al centro di voci di mercato negli ultimi mesi, a causa della sua situazione al Barcellona ormai non troppo chiara. Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sportske Novosti esprimendo il suo pensiero:

«Valverde? Non ci ho parlato, ma penso sia tutto chiaro. La domanda più importante è se posso giocare a Barcellona. Se posso giocare, sono sicuro che il Barcellona sia il posto migliore per me. Vedremo cosa succede. Non penso a nient’altro che ai blaugrana. Certo, nel calcio devi essere preparato a tutto, ma la mia idea è quella di rimanere qui».