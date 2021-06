Ramsey: «Dura contro l’Italia. Ma il Galles ha carattere»

Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus e del Galles, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Italia. Le sue dichiarazioni

Il centrocampista della Juventus e del Galles, Aaron Ramsey, ha parlato all’UEFA dopo il ko a EURO 2020 contro l’Italia. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

«Per lunghi periodi della partita è stata dura. Abbiamo affrontato una grande squadra che è imbattuta da 30 partite. Ancora una volta, abbiamo mostrato un grande carattere, non puoi mai metterlo in discussione perché diamo sempre tutto. Per noi era importante restare compatti e cercare di creare un paio di occasioni. Abbiamo un buon equilibrio e dobbiamo solo essere più costanti nelle partite».