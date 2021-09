Rangers Lione, Gerrard: «Spero che Houllier guardi la partita da lassù»

In conferenza stampa, l’allenatore dei Rangers Steven Gerrard ha parlato del suo ex allenatore Gerard Houllier

Domani in campo l’Europa League. Steven Gerrard, tecnico dei Rangers, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lione. Tanta l’emozione dell’ex Liverpool nel parlare di Gerard Houllier:

«Mi sarebbe piaciuto vederlo domani sera. È stato lui che mi ha fatto esordire, che mi ha dato la prima possibilità e grazie a lui ho imparato tanto. Il giorno in cui è morto è stato davvero molto triste per me e per la mia famiglia. Spero che domani sera Gérard veda la partita da lassù e sia molto orgoglioso di entrambe le squadre».