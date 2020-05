Rangnick, il futuro al Milan è un rebus: il tedesco deve decidere

Il futuro di Rangnick al Milan è ancora un rebus. Il tedesco ha parlato di un interesse, ma non è ben chiaro quale ruolo vorrebbe avere

Il nome di Rangnick continua a circolare insistentemente in casa rossonera. Lo stesso tedesco ha confermato di aver avuto contatti con il Milan, ma il futuro resta ancora un rebus. Come spiega Tuttosport, c’è ancora differenza tra la domanda e l’offerta, ma non solo.

Non è chiaro quale sarebbe eventualmente il ruolo del tedesco. La sua volontà sarebbe quella di assumere un ruolo dirigenziale, ma la società non vorrebbe pagare così tre allenatori diversi: lui, Giampaolo e Pioli. Proprio per questo, il Milan chiede che sia lui a guidare la squadra sul campo, pur assumendo decisioni sul mercato.